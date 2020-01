Radarbeelden tonen opvliegende vogels tijdens vuurwerk op oudejaar

Vuurwerk geeft niet alleen bij huisdieren en paarden in de wei aanleiding tot verschrikte reacties, maar ook bij vogels. Dat blijkt uit radarbeelden die Natuurpunt samen met een medewerker van het KMI donderdag verspreidde. Op de beelden is duidelijk te zien dat tijdens de voorbije oudejaarsnacht rond middernacht massaal vogels opvlogen.

Op de radarbeelden die Natuurpunt donderdag verspreidde, blijkt dat het fenomeen zich in West-Vlaanderen vooral voordeed in de voorhaven van Zeebrugge, het Zwin, het waterspaarbekken van Woumen en de IJzervallei en de Oostkustpolders. Ook aan de offshore windturbineparken in de Noordzee is het fenomeen duidelijk te zien. Die gebieden huisvesten namelijk grote groepen vogels, zoals ganzen en meeuwen. Maar ook in onder meer Limburg en Vlaams-Brabant pikten de radars grote groepen opvliegende vogels op.

‘Door de luide knallen van het vuurwerk vliegen de vogels in blinde paniek op. Hierbij lopen ze een verhoogd risico om tegen hoogspanningsleidingen en windturbines aan te vliegen. Dat opvliegen vergt bovendien heel wat energie van de vogels, die in de praktijk tijdens de winter enkel vliegen wanneer ze voedsel nodig hebben. Ze verliezen hierdoor heel wat kostbare energie’, meldt Natuurpunt in een bericht op zijn website.

Natuurpunt roept alle burgemeesters dan ook op om vuurwerk nog enkel toe te laten op een beperkt aantal locaties in woongebieden. ‘Idealiter worden vuurwerkvrije zones ingesteld in de buurt van natuurgebieden en in de omgeving van vogelrichtlijngebieden. Misschien kunnen we 2020 gebruiken om hier werk van te maken, zodat de overgang naar 2021 een rustige nieuwjaarsnacht oplevert’, zo besluit de organisatie.