‘Ik wilde gewoon weg van het vuur’: Finn (11) over een rode dag in Australië

Een foto van Finn Burns (11) in een bootje, de lucht vuurrood, de context onheilspellend. Het beeld werd de voorbije dagen duizenden keren gedeeld. In een interview met het Australische Nine News klinkt Burns ‘too cool for school’: ‘Het was vrij beangstigend, maar we zijn oké. Het is gewoon een foto.’

De 11-jarige Finn, uit het stadje Mallacoota in Australië, staat met zijn gezicht - of toch een deel ervan - op alle voorpagina’s van Australische kranten. Het beeld toonde de hachelijke situatie van de 4.000 inwoners en toeristen en Mallacoota, die eind vorig jaar door het vuur afgesloten geraakten van de wereld. Ze vluchtten naar het strand, sommigen gingen het water in, om zich tegen de bosbranden te beschermen.

Een dag later was het ergste gevaar voor de mensen uit Mallacoota geweken, toen de wind gekeerd was. ‘Het was vrij beangstigend, maar we zijn oké’, vertelt Finn Burns aan een journaliste van Nine News. ‘Het is gewoon een foto.’

‘Ik wilde gewoon weg van het vuur, van het huis’, legt hij uit. ‘We wilden veilig zijn. Toen we wegvluchtten, werd het pikdonker, en er was heel veel wind.’

‘We hadden een plan, en we hebben het uitgevoerd’, vertelt hij over de keuze om met de boot het water op te gaan. De jongen lijkt niet onder de indruk. ‘Mijn twee ouders zijn brandweerlui.’

ABC Gyppsland, een lokaal radiokanaal in Victoria, Australië, praatte met Allison Marion, de mama van Finn, over de foto die ze zelf maakte. ‘We maakten ons klaar om te vluchten voor het vuur, en we vertrokken, mijn zoon bestuurde de boot. We hadden een vluchtplan. Ik maakte de foto voor onze familie, denk ik. Ik ben trots om Finn en op mijn andere zoon, die op de hond in de boot lette.’