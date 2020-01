Voor heel wat autobestuurders was het even schrikken toen ze op oudejaarsavond op een snelweg in de Amerikaanse staat Washington reden. Plots vlogen er talloze hopen tuimelkruid over de weg. De ontwortelde planten stapelden zich langs de snelweg op waardoor enkele auto's volledig bedolven raakten en de hulpdiensten tien uur lang auto's moesten bevrijden.