Ex-vriend van Bobbi Kristina Brown ook overleden

Nick Gordon, de ex-vriend van Bobbi Kristina Brown, is op 30-jarige leeftijd overleden, melden Amerikaanse media. Bobbi Kristina was de dochter van Whitney Houston en Bobby Brown.

De precieze omstandigheden van Gordons overlijden zijn niet duidelijk. Hij kampte al jarenlang met een drugsverslaving. Drie jaar geleden werd Gordon door een rechter verantwoordelijk gehouden voor de dood van Bobbi Kristina. De 22-jarige werd in januari 2015 bewusteloos aangetroffen in een bad, belandde in een coma en stierf zes maanden later. Gordon moest een schadevergoeding van 36 miljoen dollar (32 miljoen euro) betalen.

Bobbi Kristina was de dochter van Whitney Houston en Bobby Brown. Drie jaar voor de dood van Bobbi Kristina werd ook haar moeder op 48-jarige leeftijd dood aangetroffen in een badkuip.