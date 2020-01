Moeder en dochter buiten levensgevaar na brand, man en zoontje overleven niet

De 36-jarige moeder en haar 8-jarige dochter die betrokken waren bij de fatale flatbrand in het Nederlandse Arnhem, zijn buiten levensgevaar. Ze liggen in zeer ernstige toestand in het ziekenhuis, meldt de Arnhemse politie op Facebook. De vader (39) van het gezin en zijn 4-jarige zoontje hebben het drama niet overleefd.

Volgens de politie vond de brandweer het gezin in de lift, nadat een brand in de entree en op de eerste verdieping van het gebouw was geblust. De vier waren toen al buiten bewustzijn, vermoedelijk door het inademen van rook. De vader en zijn zoon overleden ter plaatse ondanks reanimatie. De politie spreekt van een ‘verschrikkelijk incident’.

Het gezin was op bezoek geweest bij grootouders die in de flat aan het Gelderseplein wonen. De lift waarin zij stonden, kwam vast te zitten door de brand. Volgens bewoners van de flat stond in de hal van het gebouw al enkele dagen een oud bankstel. Dat heeft waarschijnlijk vlam gevat door vuurwerk en gezorgd voor enorme rookontwikkeling.

De twee jongens van 12 en 13 jaar die worden verdacht van betrokkenheid bij de dodelijke brand, hebben de nacht in de cel doorgebracht. De politie gaat donderdag verder met hun verhoor.