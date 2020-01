Brusselse supermarkt vol streetart definitief gesloten

Strokar inside, een leegstaande Delhaize in Elsene die in 2018 de deuren opende als streetartmuseum, heeft definitief zijn deuren gesloten. Zo meldt BX1.

Strokar inside had in september 2018 een tijdelijk contract gekregen om de site langs de Waterloosesteenweg te gebruiken als kunstgalerie. Binnenin het voormalige ­Delhaize-gebouw – goed voor 5.000 vierkanter meter ruimte – kregen streetartkunstenaars vrij spel.

Bij aanvang wisten de initiatiefnemers niet hoelang ze er zouden mogen blijven. ‘Dat kan tien jaar zijn – of één jaar. We hopen zo lang mogelijk’, klonk het toen. Maar het verhaal is dus al na vijftien maanden voorbij. In die periode kwamen ongeveer 150.000 bezoekers kijken naar de kunstwerken, aldus BX1.

Kort na opening kwam het streetartplatform in het nieuws omwille van de controversiële expo Banksy unauthorized. De meeste werken in die expo zijn eigendom van de Britse galeriehouder Steve Lazarides, de ex-manager van Banksy, die ze tegen de zin van de beroemde streetartkunstenaar tentoonstelt. Nadat daar kritiek opkwam, stapte de organisatie zelf naar de rechtbank om de werken in beslag te laten nemen.

Buurtprotest

De organisatoren gaven op oudejaarsavond nog een groot feest, maar hebben nu de voormalige supermarkt verlaten. Het gebouw zou binnenkort worden gesloopt om plaats te maken voor appartementsgebouwen.

Dat was al langer het plan, maar bouwpromotor Besix stootte op protest van de buurt. Ook nu zijn de bouwplannen nog niet volledig afgerond, weet Bruzz. De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) gaf al een negatief advies over de sloop van de oude metalen ruimte.