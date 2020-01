Clijsters over comeback: ‘Misschien win ik niet één wedstrijd’

Een spelletje padel en een scheurtje in de mediale band van de knie zorgden voor uitstel, maar ook in de wereld van Kim Clijsters (36) betekent uitstel geen afstel. Begin maart staat ze sowieso al aan de start van het toernooi van het Mexicaanse Monterrey en tot dan bereidt ze zich in de luwte voor op haar derde leven als tennisster. ‘Op training heb ik al een eerste spreidstand gedaan.’

One of tennis’ more unlikely comebacks in 2020. De manier waarop The Age de comeback van Kim Clijsters beschrijft, is zelfs nog redelijk voorzichtig. De Australische krant lanceerde op nieuwjaarsdag een interview met de tennisster die vanwege haar liefdesverleden met Lleyton Hewitt al van jongs af aan een speciale band had met het land. ‘Het was m’n dochter Jada (11 jaar, red.) die zei dat ik m’n comeback moest maken’, aldus Clijsters. ‘Voor ik een trainingssessie deed met Venus Williams kwam Jada naast me staan en zei ze ‘mama, je lijkt wel tien jaar ouder dan haar’. ‘Echt? Bedankt, Jada!’ zei ik. Uiteindelijk was dat mijn motivatie.’

Clijsters - 36 jaar oud - wil terugkeren op het allerhoogste niveau. ‘Misschien win ik niet één wedstrijd,’ lacht ze, ‘maar ik ga het wel heel hard proberen.’

‘Mijn comeback kan twee, drie, vier jaar duren’, zegt ze verder nog in The Age. ‘Ik wil gewoon weer tennis spelen. Dat is mijn drijfveer. Hetgeen me het meest bezorgd maakte of ik het daadwerkelijk zou doen, was mijn familie. Is dit het allemaal wel waard om als moeder weer in die spotlights terecht te komen? In België is het bijvoorbeeld niet mijn gewoonte om veel interviews te doen. Ik hou van het gewone leven.’

Haar kinderen - Jada (11), Jack (6) en Blake (3) - zullen sowieso niet al te vaak meereizen met mama Clijsters tijdens het seizoen. ‘Ik zal ook niet al te veel toernooien spelen’, aldus Clijsters. ‘Ik moet nog zien hoeveel tijd ik tussen toernooien nodig zal hebben om te recupereren en hoeveel toernooien ik op rij zal aankunnen. Ik heb veel ervaring, maar dit is allemaal nieuw.’ Clijsters staat normaliter op 2 maart aan de start van het WTA-toernooi in het Mexicaanse Monterrey en speelt nadien ook nog mee in Indian Wells (vanaf 11 maart) en Charleston (vanaf 6 april).

De spreidstand: opnieuw uitgetest op trainingskamp in Tenerife. Foto: AP

Spreidstand uitgetest

Wel nog leuk nieuws: het handelsmerk van Kim Clijsters - haar legendarische spreidstand - is weer in gebruik. ‘Een paar weken terug heb ik hem op trainingskamp in Tenerife voor het eerst gedaan’, besluit Clijsters in The Age. ‘Het was niet de bedoeling en iedereen hield zijn adem in, maar nadien moesten we meteen lachen. Nu goed, ik denk niet dat ik het heel vaak zal gebruiken.’