Brandweer moet vrouw bevrijden uit moeras

Toen twee dames (65) op nieuwjaarsdag in natuurgebied Wellemeersen bij een wandeling van de paden af gingen, zakte één van de vrouwen tot het middel in moerasgebied. Via de app 112 konden hulpdiensten de vrouwen lokaliseren, ze werden met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer kwam ter plaatse om de vrouw uit de benarde situatie te bevrijden. De tweede vrouw was niet vast geraakt, maar bleef in het natuurgebied bij het slachtoffer. ‘Het was al erg mistig en de schemer zette in, als je het gebied niet kent is het niet gemakkelijk om je te oriënteren’, zegt eerste schepen van Denderleeuw Jan De Nul (CD&V).

De vrouwen konden worden gevonden door het gebruik van warmtecamera’s, en ook door de locatiebepaling van de app 112. ‘De app was heel belangrijk in het lokaliseren van deze dames’, zegt De Nul. De 112-app België is de officiële app voor Belgische nooddiensten. Je moet eerst registeren, nadien wordt een noodoproep mogelijk voor een ziekenwagen, de brandweer of de politie. De noodcentrales krijgen dan automatisch een indicatie van je locatie en wie je bent. Beide vrouwen werden achteraf met onderkoelingsverschijnselen overgebracht naar het UZ Gent.

De Wellemeersen is een natuurgebied dat beheerd wordt door Natuurpunt. ‘Blijf altijd op de paden, dat is veiliger en ook beter voor de natuur’, zegt woordvoerder Natalie Sterckx.