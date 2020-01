Zoekactie naar vermiste student in Vilvoorde

De 22-jarige student Frederik Vanclooster kwam niet thuis na een nieuwjaarsfeestje in Vilvoorde. Woensdag was er een spontane zoekactie naar de jongeman, de Cel Vermiste Personen en de lokale politie bekijken welke zoekacties ze donderdag zullen opzetten. Er werd een opsporingsbericht verspreid.

Het Parket van Halle-Vilvoorde bevestigt dat het samen met de Cel Vermiste Personen een onderzoek gestart is, woensdag werd met een speurhond de kade van de Steenkaai afgezocht, maar verder werden geen officiële zoekacties meer opgezet. Vrijwilligers verzamelden rond 20.30 uur om verder te zoeken naar de vermiste jongeman. Voorlopig leverde hun zoekacties nog niets op.

Er heerst veel onzekerheid over wat er precies gebeurd is. Omdat het nieuwjaarsfeestje doorging in De Kruitfabriek, op enkele meters van het kanaal, wordt gevreesd dat de student in het water is gevallen. Maar volgens het parket worden ook nog andere pistes onderzocht.

Opsporingsbericht

Op vraag van het Parket van Halle-Vilvoorde en in samenwerking met Child Focus verspreidt de politie een opsporingsbericht.



Op woensdag 1 januari 2020 rond 3 uur werd de 22-jarige Frederik Vanclooster voor het laatst gezien aan de Steenkaai in Vilvoorde. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van hem. Frederik is 1m94 en normaal gebouwd. Hij heeft bruin haar en draagt een bril met ronde glazen. Op het moment van de verdwijning droeg hij een bruine fluwelen broek, een blauw geruite hemd, een grijze trui en een donkerblauwe winterjas. Hebt u Frederik Vanclooster nog gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 30 0 of via Child Focus op het nummer 116 000. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu. U kan het bericht nalezen op www.politie.be