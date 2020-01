Frankrijk houdt vol voor langste spoorstaking ooit

De 29e dag van de spoorstaking gaat donderdag in Frankrijk in, en breekt daarmee het record voor langste staking ooit in het land. De spoorbonden protesteren tegen de pensioenhervormingen van president Emmanuel Macron.

De spoorstaking in de winter van 1986 en 1987 duurde in totaal 28 dagen. Deze winter wordt die dus overtroffen met op zijn minst één dag, maar het einde lijkt nog niet in zicht. De bonden zijn de staking ook nog niet moe, ze gaan door tot de president zijn plannen weer intrekt, iets wat Macron dan weer niet van plan is. ‘Ik besef dat het voor sommigen niet gemakkelijk is, maar we moeten doorgaan met de hervorming zodat iedereen in de toekomst een waardig pensioen krijgt’, was de boodschap van de president in zijn nieuwjaarstoespraak.

Door de spoorstaking is het openbaar vervoer in heel Frankrijk al wekenlang verstoord. Niet alleen het treinverkeer ondervindt hinder, ook de metro en het busverkeer ligt in veel steden grotendeels stil.

Pensioenhervorming

De pensioenhervorming moet de huidige 42 regimes vervangen door een universeel ­systeem op basis van punten. De wettelijke pensioenleeftijd blijft op 62 jaar, maar wie voor zijn 64ste stopt, zou minder pensioen krijgen dan wie nog twee jaar doorgaat. Vooral die zogenaamde ‘âge pivot’ van 64 jaar vormt voor de meeste vakbonden een rode lijn. Maar de CGT eist dat de hele hervorming ingetrokken wordt en dat de regering werk maakt van een verbetering van het huidige systeem.