Auto rijdt sanitairwinkel in Wijnegem binnen

Een Opel Corsa is woensdagavond door de glazen gevel van sanitairwinkel Desco in Wijnegem gereden. De wagen werd teruggevonden, maar de inzittenden zijn spoorloos.

Een Opel Corsa is woensdagavond om een nog onduidelijke reden door de glazen gevel van sanitairwinkel Desco aan de Merksemsebaan in Wijnegem gereden. De inzittenden vluchtten vervolgens met de wagen weg naar Deurne. Daar werd de Opel aangetroffen in de Eugeen Fahylaan.

Aanvankelijk dachten de toegesnelde hulpdiensten dat de aanrijding een poging tot ramkraak was, maar daar lijkt het steeds minder op. Een getuige had gezien dat de chauffeur vermoedelijk de parking wilde gebruiken om de weg af te snijden en dat hij daarbij de controle verloor en tegen de etalage belandde.

'De auto reed vervolgens meteen achteruit weg en verliet de parking', zegt de politie aan Gazet van Antwerpen. Een Opel Corsa lijkt bovendien ook niet het meest aangewezen voertuig voor een ramkraak bij een sanitairwinkel, stelt de politie nog.

Voorlopig zijn de inzittenden nog spoorloos, twee verdachten die in Deurne opgepakt werden hadden niets met de botsing te maken. 'Het onderzoek loopt verder', aldus de politie.