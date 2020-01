STVV haalt Sloveen Milos Kostic (ex-Lierse) als T1

De Kanaries hebben hun nieuwe staf compleet. De Sloveen Milos Kostic wordt de nieuwe T1 onder het bewind van sportief adviseur Kevin Muscat.

De duidelijkheid is er eindelijk bij STVV. Niet Nicky Hayen of sportief verantwoordelijke Kevin Muscat wordt de T1 van de Kanaries vanaf de eerste trainingen in het nieuwe jaar. Daarvoor haalde CEO Takayuki Tateishi nog een nieuwe naam over de streep. De Sloveen Milos Kostic zal Nicky Hayen opvolgen. Hayen zelf wordt opnieuw hoofdcoach van de beloften maar zal ook als assistent bij de A-kern blijven fungeren. Dat deed hij niet onder Marc Brys.

Milos Kostic is geen grote naam in België, al zal hij bij sommigen een belletje doen rinkelen. In het seizoen 2014-2015 was de 48-jarige Sloveen nog assistent bij Lierse. Slavisa Stojanovic was toen – in opvolging van Stanley Menzo – hoofdtrainer op het Lisp en bracht Kostic mee. Een jaar later zou Kostic alweer elders aan de slag zijn.

Net als de Australiër Kevin Muscat, die vanaf nu volop mee de sportieve lijnen uitzet achter de schermen, was Milos Kostic een verdediger in zijn profcarrière als speler, wel geraakte hij nooit in het buitenland als voetballer. Coach met enige naam werd Kostic toen hij 37 jaar was. Hij kreeg de Sloveense nationale U19 onder zijn hoede, later werkte hij ook nog voor de U17. Lierse plukte hem in de Balkan weg op het moment dat hij assistent was bij Rode Ster Belgrado, maar verder hebben de namen van zijn clubs weinig faam: Olimpija Ljubljana en Krka (tweede klasse) in eigen land, het Bosnische Zeljeznicar Sarajevo, het Albanese Luftëtari en een Grieks hoofdstuk bij Acharnaikos, Iraklis en Trikala FC, club in Thessaloniki volgde. In 2019 werkte Kostic dan weer terug in Griekenland bij Trikala FC, zijn laatste ploeg dus alvorens zijn komst naar België.

Voorloper van Muscat?

Kostic is bij STVV mogelijk gewoon de voorloper van Kevin Muscat zelf, die van plan is de Pro License cursus zo snel mogelijk zelf te volgen. Als die tenminste aangeboden wordt in een door Muscat beheerste taal.