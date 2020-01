Marineschip evacueert gestrande bewoners in Australië

In het zuidoosten van Australië woeden de bosbranden zo hevig, dat de overheid de opdracht geeft bepaalde zones te evacueren. Het leger wordt ingezet om te helpen. Er wordt een hittegolf verwacht waardoor de situatie nog zal verslechteren.

De landelijke brandweer (RFS) van New South Wales heeft een zone die zich uitstrekt over 250 kilometer aangeduid waar toeristen moeten wegblijven. Ten zuiden van de populaire trekpleister Batemans Bay aan de grens met de staat Victoria is het te gevaarlijk wegens de bosbranden. Aan de kuststad Mallacoota in de staat Victoria verblijven 4.000 mensen op het strand, op de vlucht voor de branden. De Australische marine zal deze mensen evacueren, maar kan in eerste instantie maar 1.000 mensen wegbrengen op hun schip. Ze brengen ook hulpgoederen mee voor de gestrande mensen.

Op verschillende wegen ten noorden en westen van de evacuatiezone staan donderdag lange files. Verschillende mensen konden niet vertrekken omdat tankstations kampen met een tekort aan brandstof of omdat de pompen er niet werken door stroompannes.

In een aantal kuststadjes dreigt een voedsel- en watertekort omdat ze door de bosbranden maandag en dinsdag volledig afgesneden zijn. Verschillende wegen zijn afgesloten door het vuur en omgevallen bomen.

Verwacht wordt dat de hittegolf met sterke windstoten donderdag over Zuid-Australië trekt en zaterdag in het zuidoosten van het land aankomt. Er worden dan temperaturen tot boven de 40 graden verwacht, waardoor het gevaar zeker niet voorbij is, verklaart Rob Rogers van de brandweer. Er werden deze week alleen al acht doden geteld door de hevige bosbranden.