Op de eerste dag van het nieuwe jaar heeft de Formule 1 een nieuwe logo onthult.

2020 is voor de Formule 1 een erg bijzonder jaar. Het eerste F1-seizoen werd in 1950 afgewerkt en de sport viert dan ook dit jaar haar zeventigste verjaardag. Naar aanleiding daarvan heeft de Formule 1 op de eerste dag van het jaar een nieuwe logo voorgesteld dat die verjaardag in de kijker moet stellen.

Tijdens die 70 jaar waren er 764 F1-piloten die voor 150 verschillende teams reden. 108 daarvan hebben een F1-race gewonnen terwijl slechts 33 rijders zich tot wereldkampioen wisten te kronen.

De twee lijnen in het nieuwe logo vormen volgens de Formule 1 een eerbetoon aan de circuits waarop de vele F1-races werden verreden. Het zeer eenvoudig design met lijnen moet de diverse promotoren, tv-zenders, circuits en teams de mogelijkheid bieden om een persoonlijke invulling te geven aan het logo.

Het nieuwe logo zal vanaf 6 januari op de diverse digitale platformen van de Formule 1 te zien zijn.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: