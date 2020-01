Verdachte van steekpartij in Antwerpen is aangehouden

De verdachte die dinsdagavond een man had neergestoken op de Frankrijklei in Antwerpen is woensdag voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Die besliste om de 38-jarige man aan te houden op verdenking van poging tot doodslag, meldt het parket.

De hulpdiensten werden rond 17.30 uur naar de Frankrijklei in het centrum van Antwerpen geroepen voor een steekpartij. Ze troffen er een zwaargewonde man aan, die in de borst, nek en de buikstreek werd gestoken. Het 33-jarige slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd en in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.

De verdachte was nog ter plaatse, toen de politie arriveerde. Ook hij had bij het incident verwondingen opgelopen en moest voor verzorging naar het ziekenhuis. Waar het conflict tussen beide mannen precies over ging, moet nog verder uitgezocht worden. De verdachte verschijnt volgende week voor de raadkamer.