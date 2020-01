Marc De Bel leest ‘omgekeerde nieuwjaarsbrief’ van klimaatgrootouders voor

In Vlaanderen lezen veel kleinkinderen op de eerste dag van het jaar hun nieuwjaarsbrief voor aan hun ouders en grootouders. Dit jaar draaien de Grootouders voor het Klimaat de rollen om. Ze vroegen jeugdauteur Marc De Bel om voor hen een ‘omgekeerde nieuwjaarsbrief’ te schrijven en voor te lezen.

Met deze nieuwjaarsbrief willen de Grootouders voor het Klimaat ‘de jongeren die al een jaar actievoeren zonder noemenswaardige reactie van de leiders van dit land of van de wereld, een groot hart onder de riem steken’.

In de brief staat onder meer grootouders hebben toegelaten ‘dat er vorig jaar op onze aardbol 16 miljoen hectare bos is gekapt, vliegtuigen en gifwolken insecticiden en herbiciden de lucht hebben vergiftigd en met z’n allen veel teveel vlees hebben gegeten, waardoor drinkbaar water overal ter wereld almaar schaarser wordt. Verder hebben we ook lijdzaam toegezien hoe meer dan de helft van alle diersoorten aan het verdwijnen is en de oceanen één grote vieze plastic soep zijn geworden.’

‘Vandaar dus dat wij hier met een slecht rapport en rode oortjes ferm staan te blozen.’

‘Dikke proficiat aan klimaatspijbelaars en bosbrossers’

De klimaatgrootouders beloven hun best te doen om de toekomst van hun kleinkinderen gezonder te maken. ‘Want jullie zijn de pijlen, wij de bogen.’

‘Bij deze alvast een dikke proficiat aan iedereen van jullie die tijdens het voorbije jaar actie heeft ondernomen en als klimaatspijbelaar of bosbrosser zijn stem heeft laten horen. Maar het mag nog iets meer zijn. Prik, als vlijmscherpe pijlen, onze burgemeesters en wereldleiders wakker en laat hen nog dit jaar, al dan niet in een late nieuwjaars- of lentebrief, beloven zowel plaatselijk als wereldwijd hun best te doen.’

Beluister de volledige brief hier: