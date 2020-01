Twee chimpansees overleven brand in apenverblijf van Duitse dierentuin: ‘Een mirakel’

In een Duitse zoo is tijdens de oudejaarsnacht een zware brand uitgebroken in het apenverblijf. Aanvankelijk werd gedacht dat alle apen omgekomen waren, maar twee chimpansees kwamen er met slechts lichte verwondingen vanaf, zo liet de zoo intussen weten.

De brandweer van Krefeld, nabij Düsseldorf, kreeg om 4 uur een noodoproep voor een brand in de dierentuin. De hulpdiensten probeerden de vuurhaard urenlang te temmen, maar het apenverblijf van 2.000 vierkante meter ging volledig in de vlammen op. De brandweer kon wel verhinderen dat het vuur naar andere gebouwen oversloeg, zo bleef het aangrenzende gorillaverblijf gespaard.



Voor de meeste andere apen kwam alle hulp te laat. ‘Onze diepste vrees is waarheid geworden. Geen enkel dier in het apenhuis heeft de brand overleefd’, schreef de zoo woensdagochtend in een bericht op Facebook. Een dertigtal dieren kwamen om. In het apenhuis verbleven onder meer orang-oetangs, chimpansees en klauwapen.



In de namiddag kwam de zoo met het nieuws dat twee chimpansees de brand toch overleefd hebben. ‘Het is als een mirakel: de twee chimpansees Bally en Limbo hebben de verwoestende brand overleefd. Ze zijn slechts lichtgewond en zijn ondergebracht in het gorillaverblijf’, zo is te lezen op Facebook.



De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Volgens Duitse media ligt vuurwerk aan de basis, maar dat werd nog niet bevestigd. Volgens de directie is het personeel ‘in shock’.