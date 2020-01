Carmen Alvarado wint GP Sven Nys met overmacht en verstevigt leiderspositie, Sanne Cant haalt net de top tien

Ceylin del Carman Alvarado (Alpecin-Fenix) heeft woensdag de GP Sven Nys in Baal, de zesde manche van de DVV trofee, gewonnen. De 21-jarige Nederlandse haalde het, na een solo van meer dan twee ronden, van haar landgenote Lucinda Brand. Derde werd Annemarie Worst zodat er andermaal een volledig Nederlands podium was. Yara Kastelijn werd vierde, Eva Lechner bolde als vijfde binnen. Ellen Van Loy werd 8e, net voor wereldkampioene Sanne Cant.

Het werd meteen de negende zege voor Ceylin del Carmen Alvarado. In het klassement verstevigt ze haar leiderspositie en ze telt nu 2:06 voorsprong op Annemarie Worst en 5:11 op Yara Kastelijn. Beste Belgische daarin is Sanne Cant met een 6e plaats op 13:37 van Ceylin del Carmen Alvarado.

Het was Eva Lechner die de kopstart nam. Achter de Italiaanse kampioene volgden onder andere Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst, Yara Kastelijn, Ellen Van Loy en Sanne Cant. Bij Loes Sels liep het in die eerste ronde helemaal mis. Zij reed zich op de ‘dirt jumps’ klem in de nadarafsluiting en ging overkop. Sels, in de Azencross van Loenhout ook al het slachtoffer van een valpartij, bleef een tijdlang liggen en gaf wat later op. Voorin vormde zich een kopgroep met vier rensters. Daar maakten Eva Lechner, Yara Kastelijn, Ceylin del Carmen Alvarado en Annemarie Worst deel van uit. Voor de twee laatst geciteerde rensters ging het allemaal te traag en zij zonderden zich af van Lechner en Kastelijn. Dat duo volgde bij het ingaan van de tweede ronde reeds op 11 seconden.

Lucinda Brand, die haar rentree maakte na haar val in Loenhout, reed naar voor en bezette bij het ingaan van de derde ronde reeds de derde plaats op 17 seconden van het tweetal Ceylin del Carmen Alvarado en Annemarie Worst. Yara Kastelijn volgde op 33 seconden, Eva Lechner op 40 seconden. Een drietal met Ellen Van Loy, Kata Blanka Vas en Katherine Compton moest dan al 54 seconden goedmaken. Sanne Cant reed rond op plaats 9. Ceylin del Carmen Alvarado bleef een bijzonder hoog tempo onderhouden en dat werd Annemarie Worst net iets van het goede teveel. Worst werd opgeraapt door een ontketende Brand en wat verderop zelfs opnieuw in de steek gelaten. Tot Brand een fout maakte en we weer een tweetal kregen in achtervolging op Ceylin del Carmen Alvarado. Niet voor lang evenwel.

Lucinda Brand versnelde opnieuw en ging resoluut op jacht naar de dichtste ereplaats. Daar slaagde ze ook in. Ceylin del Carmen Alvarado van haar kant bleek in Baal opnieuw oppermachtig.