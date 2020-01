Rafael Nadal schrijft tennisgeschiedenis met eerste plaats op wereldranglijst in drie (!) decennia

Rafael Nadal (ATP 1) heeft zich woensdag op nieuwjaarsdag tot de eerste tennisser gekroond die in drie decennia op de eerste plaats stond van de ATP-ranking.

De 33-jarige Spanjaard klom op 18 augustus 2008 voor de eerste keer naar de eerste stek. Sindsdien had Nadal de hoogste plaats meermaals in handen en nu voert hij de lijst aan vanaf 18 november. In totaal vertoefde hij al 205 weken bovenaan.

De enige concurrent die de Spaanse veelwinnaar voorlopig kan bijbenen, is Roger Federer, die 310 weken nummer 1 op de teller heeft. De 38-jarige Zwitser, momenteel derde, moet in de toekomst dan wel weer de beste van de wereld worden. De Serviër Novak Djokovic, de huidige nummer 2, bestormde pas in de zomer van 2011 voor het eerst de hoogste plaats.