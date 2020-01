Ploeg van Van der Poel stelt nieuwe naam en truitjes voor

De ploeg van Mathieu van der Poel verandert van naam door de komst van twee nieuwe sponsors. De wereldkampioen veldrijden rijdt op nieuwjaarsdag al in het nieuwe shirt van de ploeg, die vanaf 1 januari niet langer Corendon-Circus heet, maar Alpecin-Fenix.

Met deze sponsors, een Duits shampoomerk (Alpecin) en een Italiaans bedrijf voor interieurs (Fenix), krijgt de ploeg van de broers Philip en Christoph Roodhooft meer geld te besteden. De ploegpresentatie is op 3 januari, maar de wielerformatie heeft de accounts op Instagram en Facebook al gewijzigd.

Van der Poel blijft in het veld natuurlijk rondrijden met zijn regenboogtrui. Op dat shirt prijken nu wel de letters van Alpecin-Fenix en niet langer Corendon-Circus. Bij zijn teamgenoten en teamgenotes ligt de zaak wel anders. Die rijden vanaf 1 januari 2020 rond in een donkerblauwe uitrusting. Op de borst, rug en schouders staat het rode logo van Alpecin. Dat laatste merk was reeds eerder actief in de wielersport.

De 24-jarige Van der Poel is de onbetwiste kopman van de ploeg. De Nederlandse Sportman van het Jaar 2019 mikt dit jaar op verlenging van zijn wereldtitel veldrijden, een hoofdrol in de voorjaarsklassiekers op de weg, olympisch goud in het mountainbiken en daarna mogelijk een optreden in de Ronde van Spanje.