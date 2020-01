Tennisseizoen 2020: forceert nieuwe generatie wissel van de wacht bij de mannen en wie grijpt de macht bij de vrouwen?

Rafael Nadal (33), Novak Djokovic (32) en Roger Federer (38) blijven ondanks hun leeftijd hun stempel drukken op het ATP-circuit. De drie dertigers, respectievelijk nummers één, twee en drie op de wereldranglijst, verdeelden de zestien laatste grandslamtoernooien onder elkaar. Maar de jongeren kloppen steeds nadrukkelijker aan de deur. Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas en Alexander Zverev lijken in staat om hen de komende maanden het vuur aan de schenen te leggen.

Als ook Andy Murray en Stan Wawrinka toegevoegd worden aan de drie tennislegendes, moeten we teruggaan tot de edities van 2009 (Juan Martin del Potro) en 2014 (Marin Cilic) van de US Open om een andere winnaar van een grandslamtoernooi terug te vinden.

Dominic Thiem lijkt het meest in staat om de hiërarchie overhoop te halen. De Oostenrijker, vierde op de ATP-ranking, veroverde in 2019 vijf titels. Daarmee was hij de meest succesvolle speler, samen met Djokovic. Na zijn verloren finales tegen Nadal op Roland Garros (2018 en 2019) was al duidelijk dat hij uit de voeten kon op gravel, maar ook op hardcourt staat hij zijn mannetje. Zo won Thiem het Masters 1.000-toernooi in Indian Wells en pakte hij de titels in Peking en Wenen. Op de ATP Finals schopte hij het tot in de finale, waarin hij zijn meerdere moest erkennen in Tsitsipas.

Daniil Medvedev behoort eveneens tot de nieuwe generatie die is opgestaan, zeker na zijn indrukwekkende tweede seizoenshelft. In Cincinnati, Sint-Petersburg en Sjanghai stak hij de toernooizege op zak, terwijl hij sneuvelde in de eindstrijd in Washington (tegen Nick Kyrgios), Montréal en de US Open (tegen Nadal). De Rus, die over een stevige opslag beschikt, rukte van de 16e naar de vijfde plaats op in één jaar tijd.

Foto: REUTERS

De mentaal sterke Stefanos Tsitsipas beëindigde 2019 in schoonheid door de Masters te winnen, amper één jaar nadat hij de beste was op de NextGen ATP Finals. De Griek voelt zich op zijn gemak op elke ondergrond. Op de komende Australian Open heeft hij veel punten te verdedigen. In de vorige editie bereikte hij de laatste vier, zijn beste resultaat op een grandslamtoernooi.

De laatste van het jonge kwartet, Alexander Zverev, kende een lastiger seizoen dan het voorgaande. In 2018 won hij nog vier toernooien, waaronder de ATP Finals, in 2019 moest hij het met één trofee (Genève) stellen. De Duitser, die afgelopen jaar van de vierde naar de zevende plaats tuimelde, slaagde er nog niet in de halve finales te bereiken op een grandslamtoernooi.

Maar er lijkt nog geen sleet te zijn op Federer, Nadal en Djokovic, goed voor respectievelijk 20, 19 en 16 grandslamzeges. Nadal is de oudste speler die een seizoen als nummer 1 van de wereld heeft beëindigd. Federer was dichtbij een 21e grandslamtitel na een epische finale tegen Djokovic op Wimbledon. De Serviër won vijf toernooien in 2019, waaronder de Australian Open en ‘The Championships’.

David Goffin (ATP 11) heeft er eveneens een geslaagd jaar opzitten. Hij schoof van de 22e naar de elfde plaats op. De Luikenaar, finalist in Halle en Cincinnati, moest in de grandslamtoernooien zijn meerdere erkennen in Medvedev (Australian Open), de uiteindelijke winnaars Nadal (Roland Garros) en Djokovic (Wimbledon), en Federer (US Open).

Foto: AP

Ashleigh Barty staat voor het jaar van de bevestiging

Na een jaar waarin ze met Roland Garros haar eerste grandslamtoernooi won en ze in juni voor het eerst op nummer een kwam in de WTA-ranking, staat de Australische Ashleigh Barty in 2020 voor het jaar van de bevestiging.

Net voor de start van het seizoen heeft de 23-jarige uit het Australische Ipswich een voorsprong van net iets minder dan tweeduizend punten op haar eerste achtervolger, de Tsjechische Karolina Pliskova. Tussen de plaatsen twee en de nummer tien van de Amerikaanse Serena Williams zit er in de WTA-ranking amper een verschil van tweeduizend punten. Elke speelster uit de top tien is komend seizoen dan ook kanshebber om een Grand Slam te winnen. Naast Barty slaagden ook de Japanse Naomi Osaka (WTA 3), de Roemeense Simona Halep (WTA 4), de Canadese Bianca Andreescu (WTA 5), de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 7) en Serena daar al in. Op de erelijst van de 38-jarige Amerikaanse staan liefst 23 grandslamtoernooien. Net eentje minder dan de 24 grandslamtoernooien die Margaret Court wist te winnen en dat maakt dat Serena al een tijdje op recordjacht is. Sinds haar zege op het Australian Open van 2017 werd de Amerikaanse nog vier keer verliezend finaliste: op Wimbledon (2018, 2019) en US Open (2018, 2019). Williams blijft echter doorgaan en mikt ook komend jaar op die 24e zege, te beginnen met het Australian Open, het toernooi dat ze al zeven keer won. Pliskova, de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 6), de Zwitserse Belinda Bencic (WTA 8) en de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 9) zijn de enige speelsters in de top tien die nog geen grandslamtoernooi wisten te winnen.

Net zoals David Goffin (ATP 11) bij de mannen, is Elise Mertens (WTA 17) bij de vrouwen al jaren een vaste klant in de top twintig van de wereldranking. Op een goede dag is Mertens evenzeer in staat de besten te kloppen. Vorig jaar startte ze uitstekend met een prestigieuze toernooizege in Doha, nummer vijf in haar carrière. In de Qatarese hoofdstad klopte ze achtereenvolgens Bertens, Angelique Kerber en Halep. Haar grootste succes kende ze echter in het dubbelspel: aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka won ze Indian Wells, Miami en als kers op de taart het US Open. Daarnaast wordt het uitkijken naar de tweede comeback van Kim Clijsters, die in principe begin maart zal starten op het WTA-toernooi in het Mexicaanse Monterrey.

Foto: BELGAIMAGE

Mertens trapt seizoen af in China, in enkel- en dubbelspel

Elise Mertens (WTA 17) start haar seizoen in 2020 met het WTA-toernooi van Shenzhen (hard/775.000 dollar), dat 4 januari begint. De Belgische nummer 1 treedt in China zowel in het enkel- als dubbelspel aan.

De 24-jarige Mertens vormt in het enkelspel het derde reekshoofd na de Zwitserse Belinda Bencic (WTA 8) en de Wit-Russin Aryna Sabalenka (WTA 11), haar dubbelpartner en titelverdedigster in het enkel. Mertens (WTA 6 dubbel) en Sabalenka (WTA 5 dubbel) zijn in China het topreekshoofd van het dubbeltoernooi.

Williams laat toernooi in Australië schieten

Venus Williams (WTA 52) zal niet deelnemen aan het WTA-toernooi in het Australische Brisbane (hard/1.434.900 dollar), dat 6 januari start. Dat heeft ze woensdag gemeld.

“Helaas zal ik door een onvoorziene tegenvaller in mijn voorbereiding niet starten in Brisbane”, laat de 39-jarige Amerikaanse weten, die aan haar 27e seizoen op het WTA-circuit begint. “Ik kijk ernaar uit iedereen in Australië terug te zien in Adelaide (13-18 januari).”

Williams verscheen niet meer op het veld sinds haar verlies in de eerste ronde begin oktober in Tianjin. Haar laatste toernooizege dateert al van 2016, toen ze de beste was in het Taiwanese Kaohsiung.