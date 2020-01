Goede voornemens op paradijselijk Palau: zonnecrème is verboden

Op de eilandenrepubliek Palau geldt sinds 1 januari 2020 een verbod op de meeste soorten zonnecrème om de koraalriffen te beschermen. De paradijselijke bestemming ten oosten van de Filipijnen is een toplocatie voor duikers.

Het verbod is van toepassing op tien chemicaliën die in zonnecrème, maar ook andere huidverzorgingsproducten, voorkomen. De twee voornaamste zijn de uv-filters oxybenzon en octinoxaat. Volgens wetenschappers veroorzaken ze verbleking van koralen en beperken ze hun groei.

Palau ligt in de Stille Oceaan ten oosten van de Filipijnen. Het bestaat uit meer dan 350 eilanden en telt ongeveer 20.000 inwoners. De republiek gaat prat op zijn reputatie als paradijs voor duikers. De lagune tussen de Rock Islands is zelfs een Unesco Werelderfgoedsite. Elk jaar zakken dan ook ruim 100.000 toeristen af naar Palau, de meesten uit Azië en de Verenigde Staten. Veelal om te snorkelen en te duiken.

Crème in beslag genomen

De getroffen producten worden niet meer verkocht worden op de verschillende eilanden van Palau. Van toeristen worden de zonnecrèmes bij aankomst in beslag genomen. Wie toch betrapt wordt, riskeert een boete tot 1.000 dollar (875 euro).

Gelukkig daalt het aantal zonnecrèmes met die chemicaliën in al, maar in 218 zaten ze toch nog in de helft van de crèmes en lotions.

‘Als wetenschappers ons vertellen dat die producten schadelijk zijn voor het koraalrif, de vissen of de oceaan zelf, dan handelen wij daarnaar. En dat geldt ook voor onze bezoekers’, zegt president Tommy Remengesau aan persagentschap AFP.

‘De giftige chemicaliën zijn teruggevonden in de kritisch bedreigde habitats van Palau en in het weefsel van onze bekendste wezens. We hebben er geen probleem mee om de eerste te zijn met zo’n ban en we zullen onze visie wereldwijd verspreiden.’

Nu al navolging

Ook in de Amerikaanse staat Hawaï en het Nederlandse eiland Bonaire, in de Caraïben, gaat telkens in 2021 een verbod op de meeste zonnecrèmes van kracht. De Amerikaanse Maagdeneilanden voeren het verbod in maart in. In Mexico geldt een dergelijk verbod al in natuurreservaten.