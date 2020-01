In de deelstaat New South Wales zijn al zeker zeven slachtoffers te betreuren. Woensdag werd het lichaam van een man ontdekt in een uitgebrande auto op een kustweg nabij Yatte Yattah, iets meer dan 200 kilometer van Sydney. En ook in Sussex Inlet werd een lichaam gevonden in een voertuig. Dinsdag waren een vader en zijn zoon om het leven gekomen toen ze probeerden hun woning te redden.

In de staat Victoria raakten de voorbije dagen vier mensen vermist. Een man zou volgens een familielid omgekomen zijn nadat hij had geweigerd zijn huis te verlaten, maar dat overlijden moet nog officieel bevestigd worden.

De bosbranden hebben doorheen het land al meer dan 1.400 woningen verwoest.