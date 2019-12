Burgemeester Sint-Joost hekelt 'golf van haat op sociale media'

Emir Kir (PS) heeft dinsdagmorgen een klacht ingediend bij de politie wegens aanzetten tot haat en bedreigingen via sociale media.

In een post op Facebook vraagt iemand dat de burgemeester van de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node 'zijn functie tussen vier planken beëindigt'.

Kir spreekt over een 'golf van haat op de sociale media' nadat hij Turkse burgemeesters had ontvangen. Twee van hen zijn lid van MHP, een nationalistische partij die als extreemrechts wordt bestempeld en die dicht bij de Grijze Wolven zou staan.

Binnen zijn partij PS kreeg de burgemeester kritiek op die ontmoeting. Kir moet over die ontmoeting uitleg geven aan het tuchtorgaan van de PS.

Kirs aanpak is niet onbesproken. Eerder dit jaar oogstte hij al kritiek toen hij zich in een Turks pamflet tegen het totaalverbod op onverdoofd slachten verzette. Die actie viel niet enkel bij de Vlaams-nationalistische N-VA, maar ook bij de Franstalige liberalen (MR) niet in goede aarde.