'Bohemian rhapsody' blijft onbetwiste nummer één voor Radio 2- luisteraars

Voor de negende keer voert 'Bohemian rhapsody' van Queen de 1.000 Klassiekers van Radio 2 aan.

Nummer 2 in de lijst met de favoriete klassiekers van de Radio 2-luisteraars is ABBA met 'Dancing queen', Elvis Presley vervolledigt het podium met 'Suspicious minds'.

De lijst bevat nummers uit acht decennia muziek met een sterke vertegenwoordiging van de jaren '70 en '80. Opvallend: Michael Jackson, vorig jaar met 'Thriller' nog op nummer 3, dondert uit de top 50. Het nummer zakt 59 plaatsen naar 62, meteen de hoogste notering voor Michael Jackson dit jaar.

Willy Sommers gaat met 'Laat de zon in je hart' de andere kant op. Het nummer stijgt sinds zijn binnenkomst in 2013 gestaag: van plaats 991 in 2013 naar 21 in 2018, om dit jaar de vierde plaats in te palmen.

Ex-Beatle John Lennon klimt met 'Imagine' van plaats 33 in 2018 naar rang 5.

Top tien

De top 10 ziet er als volgt uit (met tussen haakjes de plaats van vorig jaar):

1. (1) Queen - Bohemian rhapsody

2. (2) ABBA - Dancing queen

3. (8) Elvis Presley - Suspicious minds

4. (21) Willy Sommers - Laat de zon in je hart

5. (33) John Lennon - Imagine

6. (5) Barry White - You're the first, my last, my everything

7. (16) Gorki - Mia

8. (4) Deep Purple - Child in time

9. (10) ABBA - The winner takes it all

10. (12) Dire Straits - Sultans of swing.