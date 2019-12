Toestand van uit Leuven teruggekeerde sultan van Oman ‘stabiel’

De sultan van Oman kwam naar het UZ Leuven voor een medische behandeling, maar vertrok onverwacht snel opnieuw naar zijn thuisland. Volgens het officiële persbureau ONA is zijn toestand ondertussen ‘stabiel’.

‘De sultan verkeert in een stabiele toestand en volgt de voorziene behandeling’, meldde ONA op gezag van het koninklijk kabinet.

Sultan Qaboos bin Said Al Said onderging in het UZ Leuven een medische behandeling voor darmkanker, en huurde daarvoor twee maanden het viersterrenhotel The Fourth af in Leuven. Zijn vroegtijdig vertrek leidde tot heel wat speculaties, het UZ bevestigde later dat de sultan in behandeling was voor darmkanker, en dat de stopzetting ‘in onderling overleg’ gebeurde.

Sultan Qaboos bin Said al-Said regeert zijn land al bijna vijftig jaar. Hij heeft geen kinderen en als hij sterft, moet de familie binnen de drie dagen een opvolger vinden om de stabiliteit van het land te garanderen.