De brandweer van New South Wales in Australië heeft een indrukwekkende video online gezet. Op de beelden is te zien hoe brandweerlieden ten zuiden van de stad Nowra moeten schuilen in hun brandweerwagen voor de woedende vuurzee. De enorme bosbranden hebben al meer dan vier miljoen hectare vernietigd in Australië. En het vuur blijft aanwakkeren door extreme hitte en felle wind.