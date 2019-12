Recordaantal massamoorden in VS in 2019, meeste waren schietpartijen

Volgens de database die persbureau Associated Press (AP), USA Today en Northeastern University samenstelden, waren er in 2019 41 massamoorden waarbij in totaal 211 doden vielen. Dat is het hoogste aantal sinds de start van de tellingen in 2006.

Een massamoord wordt door de onderzoekers omschreven als een incident waarbij minstens vier mensen omkomen, de dader niet inbegrepen. De dodelijkste massamoorden waren die van Virginia Beach in mei, waarbij 12 mensen omkwamen, en de 22 doden in El Paso in augustus. Van de 41 incidenten waren 33 schietpartijen. Bij de meeste massamoorden gaat het volgens de onderzoekers om mensen die elkaar kennen, zoals familieruzies, drugs- of bendegeweld of geweld op de werkvloer.

De database houdt het aantal massamoorden bij de Verenigde Staten bij sinds 2006. Volgens onderzoek van AP, dat teruggaat tot 1970, waren er in geen enkel jaar meer massamoorden dan in 2019. De tweede in rij is 2006, toen waren er 38 massamoorden.

In 2017 waren er minder massamoorden, maar wel meer doden in totaal. In dat jaar lieten 224 het leven bij massamoorden, onder andere bij de schietpartij in Las Vegas, toen in één klap 59 mensen vermoord werden.

Het aantal massamoorden in de VS stijgt, maar het aantal moorden daalt, volgens criminoloog en professor aan de Metropolitan State University in Minnesota James Densley.