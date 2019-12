Orka’s migreren van IJsland naar Italië

Vier orka’s zijn gespot voor de haven van Genua, in Italië. Ze hebben een reis van meer dan 5.200 kilometer achter de rug. Volgens Orca Guardians Iceland is het de eerste migratie van orka’s tussen IJsland en Italië.

De vier orka’s werden tussen juni 2014 en de zomer van 2017 gespot voor de kustlijn van IJsland. Tweeënhalf jaar later duiken ze plots op voor de haven van Genua. Orca Guardians Iceland kon de groep walvissen identificeren aan de hand van foto’s van hun vinnen. Van de originele groep van vier is één kalf voor de kust van Genua gestorven.

Volgens de organisatie is de afgelegde weg van de orka’s een van de langste migratieroutes ooit ondernomen.

De groep werd begin december in Italië voor het eerst gezien door een visser. Nadien zwommen ze door naar Genua. Het is geleden van 1985 dat een orka daar is gespot. Groepen orka's steken wel vaker de Straat van Gibraltar door om te vissen, maar ze blijven zelden in de Middellandse Zee hangen.