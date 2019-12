Fraude in Thailand kost moederbedrijf Ray-Ban 190 miljoen euro

De Italiaans-Franse brillengigant EssilorLuxottica heeft grote fraude vastgesteld bij een eigen fabriek in Thailand. Er zou voor 190 miljoen euro gefraudeerd zijn.

EssilorLuxottica, dat vorig jaar ontstond uit de fusie van het Italiaanse Luxottica (de firma achter de Ray-Ban-zonnebrillen) en het Franse Essilor, probeert de 190 miljoen euro aan verloren middelen terug te vorderen. De betrokken werknemers zijn ontslagen.

Het bedrijf werkt samen met de lokale autoriteiten om de zaak uit te spitten, maar wil geen verdere details verstrekken over de fabriek of het aantal werknemers dat betrokken is.

Dat de fraude zo lang onopgemerkt bleef, illustreert opnieuw de interne machtsstrijd binnen het bedrijf sinds de fusie. Zo is er ook nog steeds geen ceo benoemd, en wordt de financiële zaak van de bedrijven nog steeds apart geregeld. De zwendel kan de zorgen bij analisten over de manier waarop het concern wordt geleid weer doen toenemen.

Nochtans leek de fusie tussen de twee bedrijven een logische stap. Beide bedrijven waren immers marktleider in hun segment. Essilor legt zich voornamelijk toe op brilglazen en contactlenzen, Luxottica op monturen.

EssilorLuxottica bezit naast Ray-Ban ook het merk Oakley en produceert onder licentie brillen van modelabels als Versace, Burberry, Prada en Armani. Bloomberg schat de waarde van het bedrijf op 60 miljard euro. De eerste twaalf maanden na de fusie had het bedrijf meer dan 18 miljard euro inkomsten.

Volgens het hedgefonds Third Point, dat in oktober 700 miljoen dollar investeerde in het bedrijf, zou EssilorLuxottica veel meer synergievoordelen uit hun fusie kunnen halen als de top van het bedrijf de strijdbijl begraaft en vaart maakt met integratieprocessen en strategische keuzes.