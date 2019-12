Meer biobrandstof maken benzine en diesel vanaf morgen een kleine 2 tot bijna 4 procent duurder.

Vanaf nieuwjaar moet het aandeel biobrandstof in diesel en benzine lichtjes verhoogd worden tot 8,5 procent. Deze Europese verplichting maakt een tankbeurt vanaf 1 januari duurder. Een tankbeurt van 65 liter benzine kost dan bijna 2,5 euro meer, terwijl de dieselrijder 2 euro extra moet uitgeven.

Voor benzine 95 (E10) stijgt de maximumprijs met 3,8 eurocent per liter tot 1,514 euro. Een verhoging met 2,5 procent. Voor diesel (B7) gaat het om een stijging met 1,8 procent of 2,9 eurocent per liter tot 1,59 euro. Wie super 98 (E5) tankt betaalt zelfs 3,7 procent meer voor een tankbeurt. De prijsstijging loopt op tot 6 eurocent per liter. De maximumprijs bedraagt vanaf morgen 1,602 euro.

De dieselprijs klimt door deze prijsstijging naar het komt het hoogste peil sinds november 2018.

België steekt overigens nog een tandje bij. In plaats van 8,5 procent biobrandstof moeten benzine en diesel in ons land 9,6 procent biobrandstoffen bevatten.