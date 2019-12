Maastricht University lam na cyberaanval, lessen starten na kerstvakantie op

De Universiteit Maastricht (UM) deed donderdag aangifte bij de politie van een ‘vrij stevige cyberaanval van ernstige aard’. De lessen worden volgende week maandag, na de kerstvakantie, hervat. De examens worden niet uitgesteld.

Informatiesystemen voor studenten, roosters, studiemateriaal en het studentenportal zullen vanaf 2 januari weer online gaan. De functionaliteit van de computersystemen zal wel beperkt zijn en studenten moeten hun wachtwoorden wijzigen vanaf een andere locatie.

Herkansingen die volgende week gepland staan, gaan door. Maar omdat studiemateriaal door de cyberaanval dagenlang niet beschikbaar was, heeft het bestuur besloten dat studenten nog een extra herkansingsmogelijkheid krijgen.

Systemen die van belang zijn voor onderzoek en de bedrijfsvoering van de universiteit volgen pas later, zegt een woordvoerder. ‘Er wordt heel hard gewerkt om ook die systemen snel te herstellen.’

Om vragen over de cyberaanval te beantwoorden, is een callcenter ingericht. Al honderden studenten en medewerkers hebben daarvan gebruikgemaakt. ‘Naast alle vragen krijgen we ook heel veel steunbetuigingen’, zegt de woordvoerder.

Hacking

De universiteit in het zuidoosten van Nederland werd op 23 december getroffen door een cyberaanval met zogeheten ransomware, waarbij geld wordt geëist om computerblokkades op te heffen. Een groot deel van de computersystemen werd lamgelegd. Uit voorzorg haalde de universiteit systemen die het wel nog deden zelf offline.

Er werd contact gemaakt met mensen die zeggen achter de aanval te zitten, maar in het belang van het onderzoek wordt er niet over gecommuniceerd. Het is niet duidelijk of er geld werd betaald om de systemen vrij te krijgen.

Om het herstelwerk en het onderzoek naar de cyberaanval niet te doorkruisen, is het nog steeds van belang dat studenten voor 2 januari geen acties proberen uit te voeren op systemen van de universiteit. Specialisten van cybersecuritybedrijf Fox-IT staan de universiteit bij met onderzoek en advies. Eigen IT-medewerkers voeren het herstelwerk uit.