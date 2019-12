Nieuwjaar in mineur in Brugs rusthuis: geen bezoek, geen activiteiten

In woonzorgcentrum Herdershove in Brugge is het norovirus uitgebroken. Daardoor wordt bezoek aan de bewoners afgeraden. De cafetaria is gesloten, de bewoners moeten op hun kamer eten.

Ongeveer de helft van de bewoners liep het virus, dat zorgt voor maag- en darmklachten, op en ook enkele personeelsleden zijn ziek. Het woonzorgcentrum probeert de besmetting nu in te perken met hygiënische maatregelen.

De coördinerend en raadgevend arts van het woonzorgcentrum stelt voor om, indien mogelijk, bezoek uit te stellen naar een later tijdstip. ‘Het norovirus is niet zo ernstig maar wel heel besmettelijk. Momenteel is toch een groot deel van de bewoners besmet maar een strikte opvolging van hygiënische voorschriften kan het tij snel doen keren’, zegt directeur Patrick Vallé.

De helft van de 170 bewoners is besmet met het virus dat zorgt voor maag- en darmklachten. Er bestaat geen medicatie tegen het virus dus de bewoners moeten uitzieken. Om verdere besmetting te voorkomen, moeten de bewoners op hun kamer eten. De cafetaria is gesloten en alle gemeenschappelijke activiteiten zijn tijdelijk opgeschort. Het personeel gebruikt momenteel wegwerpschorten en handschoenen. Als er toch bezoekers komen, moeten ze bij aankomst en vertrek hun handen ontsmetten.