Gevallen topman Renault vlucht uit Japan

De vroegere sterke man van Nissan en Renault Carlos Ghosn is uit Japan gevlucht. Volgens Franse media reisde hij onder een valse naam.

Ghosn wordt in Japan verdacht van fraude om onder meer zijn salaris aan te dikken. Nadat hij een tijdlang in Japan in de cel zat, mocht hij de voorbije maanden de rechtszaak tegen hem afwachten in huisarrest. Daarvan heeft de voormalige topman van de automerken Renault en Nissan blijkbaar gebruikgemaakt om de benen te nemen. De man zelf ontkent dat hij is gevlucht voor het rechtssysteem. Hij argumenteert dat het Japanse rechtssysteem zijn ‘basismensenrechten heeft ontzegd’.

Hoe hij het land heeft weten te ontvluchten, is niet bekend. Volgens Libanese bronnen zou hij met een privévliegtuig vanuit Turkije naar Libanon zijn gevlogen. Volgens de Franse zakenkrant Les Echos zou hij onder een valse naam hebben gereisd. Maar er zijn ook speculaties dat hij gebruik heeft gemaakt van een Libanees diplomatiek paspoort, meldt de Britse zakenkrant Financial Times vandaag. Ghosn is geboren en getogen in Libanon.

Huisarrest in Japan

In Japan stond Ghosn onder streng huisarrest. De deur van het appartement waar hij moest verblijven stond de klok rond onder camerabewaking. Tegelijk waren al zijn paspoorten – een Libanees, Frans en een Braziliaans – afgepakt en mocht hij geen contact hebben met zijn vrouw.

De Japanse advocaat van Ghosn zei aan de Japanse media ‘verbluft’ te zijn over het nieuws dat Ghosn in Libanon zit. De Franse viceminister van Economische Zaken Agnes Pannier-Runacher zei dinsdag ‘zeer verrast’ te zijn over de berichten. Ghosn staat niet boven de wet, maar heeft als Frans staatsburger wel recht op consulaire bijstand van de Franse overheid, voegde ze er nog aan toe.

Ghosn zelf liet via een korte mededeling weten dat hij ‘niet langer zal worden gegijzeld door het corrupte Japanse rechtssysteem’. ‘Ik kan eindelijk weer normaal communiceren met de media en kijk hiernaar uit.’