‘Welkom Noël(la)?’, schreef Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) eerder op Facebook. Nu is duidelijk dat de tweede wolf die in het leefgebied van August verblijft, een vrouwtje is.

‘Het potentieel nieuw lief voor August loopt rond in zijn leefgebied. Vlak voor de paartijd is dat voor hem wellicht een leuk eindejaarsgeschenk’, schrijft Demir op Facebook.

‘Op de beelden zien we duidelijk dat Noëlla haar territorium markeert op dezelfde plek als August’, legt bioloog Joachim Mergeay van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) uit. De twee wolven zijn waarschijnlijk op de hoogte van elkaars aanwezigheid. ‘Er zijn nog geen beelden waarop ze samen te zien zijn, maar dat kan elk moment gebeuren’, zegt Mergeay. ‘Moest het een ander mannetje zijn, zou August die al weggejaagd hebben.’

Of er ook welpjes zullen komen, hangt er van af of Noëlla in het gebied blijft. ‘Maar er is niet direct een reden waarom ze zou weggaan. De wolf zoekt een geschikt leefgebied in uitgestrekte bossen. Het is dan ook geen toeval dat eerst Naya, dan August en nu ook Noëlla op dezelfde plek belanden.’ Het paringsseizoen begint nu al, maar kent een piek in februari. Eventuele welpjes worden ten vroegste in de lente verwacht.

De overheid roept iedereen op om de wolven, een beschermde diersoort, geen kwaad te doen. De vorige partner van August, Naya, en haar welpjes werden hoogstwaarschijnlijk om het leven gebracht. Volgens de Natuurinspectie van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) werden ze kwaadwillig doodgeschoten door professionelen. Er werd een onderzoeksrechter aangesteld om haar dood te onderzoeken.

Wolven kunnen voor schade zorgen bij veehouders. Wie preventieve maatregelen wil nemen om zijn dieren te beschermen, kan daarvoor beroep doen op steun vanuit Vlaanderen. Wie denkt een wolf gezien te hebben, kan dat melden op de website van Welkom Wolf.