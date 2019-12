Modeweek New York ziet opnieuw sterkhouders vertrekken

De kalender van de New Yorkse modeweek werd vrijgegeven, en daarbij valt vooral de afwezigheid van grote namen zoals Ralph Lauren en Tommy Hilfiger op.

Twee keer per jaar worden in Parijs, Milaan, Londen en New York de nieuwe modecollecties voorgesteld. Maar in New York, waar de modeweken van start gaan in de eerste week van februari, oogt de kalender opnieuw wat bekaaid.

Nadat Victoria Beckham, Alexander Wang en Calvin Klein al eerder wegvielen (Beckham omdat ze naar Londen verhuisde, Wang omdat hij liever op een ander moment toont, en Calvin Klein omdat het zich in een overgangsfase bevindt), ontbreken nu ook de namen van Tommy Hilfiger, Ralph Lauren en Tom Ford.

Een woordvoerder bij Ralph Lauren verklaarde aan Women’s Wear Daily ‘dat er nog wordt nagedacht over een mogelijk evenement’, terwijl Tommy Hilfiger zijn showlocatie pas in het nieuwe jaar zal delen. Hilfiger heeft de voorbije jaren al verschillende steden aangedaan, maar de kans dat het New York wordt is dus vrij klein.

Opvallend: ook de naam van Tom Ford ontbreekt, en nochtans is hij voorzitter van de Council of fashion designers of America (CFDA), de organisator van de New Yorkse modeweek. Ford had echter eerder al laten weten dat hij zijn catwalkshow opnieuw naar Los Angeles zal brengen, op 7 februari, enkele dagen voor de Oscars worden uitgereikt.

Tot slot zal ook Rihanna, die in september nog voor een groots spektakel zorgde met haar lingerielijn, in februari geen show organiseren in New York.

Bekende ontwerpers die wel opnieuw present tekenen in New York: Marc Jacobs, Carolina Herrera, Jason Wu, Brandon Maxwell, Oscar de la Renta, Proenza Schouler, Michael Kors en The Row, het modelabel van Mary-Kate en Ashley Olsen. Rodarte, het modelabel van de zussen Kate en Laure Mulleavy, zal dan weer opnieuw zijn opwachting maken in New York.