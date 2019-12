Mahdi: ‘Heb het heel moeilijk met uitspraken van Jan Jambon’

‘Als een minister-president spreekt, doet hij dat niet enkel als N-VA’er voor een eigen achterban. Dan verwacht ik geen leugens.’ Dat zei CD&V-jongerenvoorzitter Sammy Mahdi.

Ook bij CD&V komen stilaan strenge reacties op de uitspraken van Jan Jambon dat sommige asielzoekers een huis kopen met het kindergeld dat ze retroactief kregen na hun erkenning. ‘Ik ben gedegouteerd. Als we ons verlagen tot een politiek waarbij niet alleen de eigen achterban, maar ook die van Vlaams Belang gepaaid moet worden met leugenachtige informatie, dan moeten christendemocraten zich daar heel slecht bij voelen’, zei Mahdi in deze krant.

In De Ochtend op Radio 1 ging Mahdi erop door: ‘De voorbije vijf jaar hebben we een politiek gekend waar in de meerderheid veel gekibbeld werd. Wij willen collegiaal samenwerken en dat gekibbel vermijden. Maar als CD&V’er vind ik het wel belangrijk om daarnaast een signaal te geven. Ik heb het met die uitspraken heel moeilijk gehad, omdat zijn uitspraken niet kloppen. Als een minister-president spreekt, doet hij dat niet enkel als N-VA’er en voor eigen achterban. Een eigen achterban krijgt trouwens ook liefst feiten met wetenschappelijke relevantie.’ Daarmee verwees Mahdi naar N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele die maandag zei dat iedereen voor de achterban weleens kort door de bocht gaat, ‘en niet wetenschappelijk correct hoeft te zijn’.

‘Als het gaat over asielzoekers en migranten zijn er vaak scherpe debatten - gevoed door Vlaams Belang. Er worden vaak leugens verteld. Dat iemand plots voorrang zou krijgen voor een sociale woning, bijvoorbeeld. Dat klopt allemaal niet. Het versterkt het beeld alleen maar dat we asielzoekers aan een huis zouden helpen en hen nadien zelfs geld zouden geven om een huis te kopen.’

‘Voor alle duidelijkheid: ik ben blij dat de anomalie (het kindergeld zal na een asielprocedure niet meer retroactief goedgekeurd worden, red.) uit de wetgeving gehaald wordt. Ze kunnen wel soms enkele tienduizenden euro kindergeld krijgen, maar geen 200.000. En het is niet normaal dat ze dat geld krijgen, maar die regel is wel afgeschaft. Laat ons daar vooral juist over communiceren.’