Staking De Lijn voelbaar in centrumsteden, oudejaarsnacht zonder hinder

De staking bij De Lijn is dinsdag vooral voelbaar in de centrumsteden. Dat meldt de openbaarvervoersmaatschappij. In Antwerpen rijdt één op de drie stadslijnen niet uit.

De staking is een initiatief van de socialistische overheidsvakbond ACOD. Die heeft een stakingsaanzegging ingediend voor de periode van 30 december tot 3 januari.

In West-Vlaanderen en Limburg is er geen hinder. In Gent rijden alle hoofdlijnen, maar mogelijk aan een lagere frequentie. Een paar buslijnen zijn er weggevallen. Alle trams rijden er uit.

In Vlaams-Brabant zijn in Leuven her en der ritten weggevallen. Meer informatie vindt u op de website en via de app.

Oudejaarsnacht

De Lijn maakt zich sterk dat mensen tijdens oudejaarsnacht weinig tot geen hinder zullen ondervinden van de staking. ‘Alleen op het tramnet in Antwerpen verwachten we lichte hinder’, zegt de vervoersmaatschappij op haar website.