Duizenden mensen zijn de voorbije dagen geëvacueerd in het oosten van Australië. Maar niet iedereen is weg, in het kuststadje Mallacoota zitten zo’n vierduizend mensen vast. Ze vluchtten dinsdag naar de stranden toen er sintels in de stad neerdwarrelden. 'Mallacoota wordt aangevallen, het is er pikdonker', verklaarde het hoofd van de hulpdiensten van Victoria, Andrew Crisp. Volgens de Australische krant Herald Sun zullen militaire helikopters en schepen de inwoners van Mallacoota trachten te evacueren. Het grootste gevaar zou voorlopig wel van de baan zijn voor hen, omdat de wind gekeerd is.

Het dodental is vannacht wel gestegen naar twaalf, en nog zeker vijf mensen zijn vermist. Een vrijwillige brandweerman in New South Wales kwam gisteren om het leven toen zijn brandweerwagen kantelde door de hevige windstoten. Een vader en zijn zoon zijn vannacht overleden.

Incredible - and frightening - photos are emerging from Mallacoota, a small town in the East Gippsland region of Victoria, where about 4000 people are sheltering near water, protected by CFA tankers. Visit @theage's live blog for updates: https://t.co/VAPFn2Yc20 #vicfires pic.twitter.com/BV8JZqmvBU — The Sydney Morning Herald (@smh) December 31, 2019

De bosbranden woeden nu al sinds oktober in het zuidoosten van Australië. Meer dan 3,4 miljoen hectaren bossen zijn al in de vlammen opgegaan en duizend huizen zijn verwoest.

Vuurwerk

De gemeenteraad van Sydney heeft beslist dat het vuurwerk - ondanks groot protest - gewoon doorgaat. De raad verwees daarvoor naar het feit dat het vuurwerk goed is voor ongeveer 80 miljoen euro inkomsten voor de lokale economie. Tegenstanders vinden dat het geld beter aan de bestrijding van de bosbranden kan besteed worden. In Canberra is het vuurwerk wel geannuleerd.