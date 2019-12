Aangifte tegen Geert Mak om spoorlopen

De Nederlandse spoorbeheerder ProRail gaat aangifte doen tegen schrijver en presentator Geert Mak wegens spoorlopen. Dat meldde een woordvoerder van ProRail maandag.

In een aflevering van het VPRO-programma In Europa loopt Mak een stukje over het spoor bij het Friese Dronryp, in de omgeving van zijn huis. Dat is verboden, zegt de woordvoerder. ‘Dit kan echt niet. Je gaat ook niet midden op de snelweg lopen. Het is levensgevaarlijk.’

ProRail is bang dat andere mensen het spoorlopen zullen overnemen. De spoorbeheerder heeft de VPRO gevraagd de uitzending die nog online staat, aan te passen. Geert Mak verwijst naar de VPRO. ‘Als makers van deze serie hebben wij ons te laat gerealiseerd dat spoorlopen niet mag zonder toestemming’, laat de omroep weten. ‘Het doel was de serie van In Europa in te leiden, dit shot leek passend. We hebben ProRail inmiddels onze excuses aangeboden. We zullen bij de online uitzending een tekst plaatsen waarin we benadrukken dat spoorlopen verboden is.’

Ook bij ons waren er gelijkaardige discussies. Zo maakte spoorwegbeheerder Infrabel zich boos over een foto van Tom Waes voor kledingketen Zeb, waarbij hij over de sporen liep. Ook zangeres Karen Damen en acteur Matthias Schoenaerts bezondigden zich aan spoorlopen en werden daarvoor door Infrabel op de vingers getikt