Nederland wil af van bijnaam ‘Holland’

De woorden ‘Holland’ en ‘Nederland’ worden soms als synoniemen gebruikt, maar aan die praktijk willen onze noorderburen op korte termijn een einde maken. Een nieuwe campagne moet de officiële landsnaam promoten, en ook de rest van Nederland toeristisch aantrekkelijk maken.

De term ‘Holland’ wordt in veel landen - vooral Engelstalige, maar ook in België - gebruikt als benaming voor heel Nederland. Maar strikt genomen is dat slechts de verzamelnaam voor de Nederlandse provincies Noord- en Zuid-Holland, die met Amsterdam, Rotterdam en Den Haag de grootste steden van het land bevatten. Een doorn in het oog van de Nederlandse overheid, die de term ‘Holland’ vanaf januari zal verbannen van alle officiële communicatie en marketing.

De operatie maakt deel uit van een marketingcampagne naar aanleiding van het Eurovisiesongfestival - dat doorgaat in Rotterdam - en de Olympische Spelen. Daarbij sneuvelt ook de oranje tulp als logo, want ook van het ouderwetse imago van klompen, tulpen en windmolens wil Nederland af: het land wil zich voorstellen als innoverend. Het prijskaartje van de marketingcampagne bedraagt zo’n 200.000 euro.

Duurzaam toerisme

De strategie maakt ook deel uit van een nieuwe koers, die inzet op duurzaam toerisme. Door het hele land in de kijker te zetten, wil Nederland toeristen aantrekken die meer plaatsen bezoeken dan enkel de grote steden, en dus langer blijven.

De massale hoeveelheid toeristen die Amsterdam bezoekt (jaarlijks 17 miljoen), zorgt namelijk al langer voor overlast. Het gaat zelfs zo ver dat de Nederlandse toerismediensten in mei gestopt zijn met de hoofdstad te promoten als bestemming. Door ook andere bestemmingen aantrekkelijker te maken, zou die overlast verspreid kunnen worden.