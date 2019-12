Voor Pixies werkte Oliver met beelden van tanden en haar, of met groezelige pin-upfoto’s, zoals de flamencodanseres met blote borst van Surfer Rosa.

De ijle muziek van Cocteau Twins goot hij in wazige foto’s, in sombere tinten of neonpastels. In combinatie met zijn onmodieuze en vaak contrasterende letter­types werd dat de huisstijl van 4AD. Hij werkte zelden voor andere opdrachtgevers, al vond onder meer David Lynch in Oliver een verwante geest.

Oliver werd in 1957 geboren in het graafschap Durham, ten zuiden van Newcastle. In die stad studeerde hij grafiek. Hij werd beïnvloed door de fantasielandschappen die Roger Dean schilderde voor rockgroepen uit de seventies als Yes en door het surrealisme van Dalí en Miró. Volgens de ­‘arbeiderszoon uit een saai stadje’ vormden platenhoezen zijn eerste introductie tot kunst.

The Breeders postten op Twitter als hommage zijn eerste voorstel voor de hoes van de single ‘Cannonball’: ‘Recto: helm in roze bont. Verso: testikel van een man, door stukje karton geduwd om zijn eenzaamheid te verzekeren. Vandaag geprobeerd. Ziet er super uit. Is redelijk gevaarlijk.’