Primeur in Brussel: eengemaakte politiezone voor oudejaarsavond

Zes Brusselse politiezones zullen voor oudejaarsavond samenwerken, onder één commando dat in handen zal zijn van de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) maandag gemeld bij VTM Nieuws.

Volgens commissaris Olivier Slosse, woordvoerder van de Brusselse politie, gaat het om een samenwerking zoals die ook plaatsvindt tijdens grote evenementen, bijvoorbeeld bij het bezoek van de Amerikaanse president.

‘Een dergelijke samenwerking is wettelijk voorzien en wordt voorzien voor grote evenementen die zich op het grondgebied van meerdere zones afspelen’, zegt de politiewoordvoerder. ‘Dan organiseren we een communicatie- en coördinatiecentrum waar ook de andere hulpdiensten en de federale politie aan meewerken, zodat de informatie-uitwisseling en het overleg in real time kunnen gebeuren. Het commando ligt in handen van de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene maar de verschillende politiezones blijven wel verantwoordelijk voor wat er zich afspeelt op hun grondgebied.’

Een dergelijk eengemaakt commando werd al gebruikt bij de recente bezoeken van de Amerikaanse presidenten Barack Obama en Donald Trump en de bijeenkomsten van staatshoofden van de NAVO-lidstaten. Het is echter de eerste maal dat de samenwerking er komt op oudejaarsavond.

‘Het gaat duidelijk om een activiteit die zich over het hele grondgebied van de zes zones afspeelt en die we dus in haar geheel willen beheren’, aldus nog de politiewoordvoerder.

Rellen

Volgens minister De Crem zijn er lessen getrokken uit het voorbije jaar, toen de oudejaarsnacht onder meer in Sint-Jans-Molenbeek ontsierd werd door rellen en de Brusselse brandweer bekogeld werd met stenen en vuurwerk. Ook is volgens de minister het aantal agenten dat ingezet wordt, verdubbeld. De Brusselse politie geeft geen commentaar over het aantal mensen dat op het terrein zal aanwezig zijn.

‘Er zijn natuurlijk een aantal accenten gelegd en er is bij de organisatie bijvoorbeeld rekening gehouden met de beveiliging van de hulpdiensten’, zegt commissaris Slosse. ‘Sowieso is het aantal mensen dat in de verschillende zones op verlof is, beperkt tot een minimum. Alle anderen zullen aan het werk zijn.’

Dit jaar zal de brandweer ook politiebegeleiding krijgen, om te voorkomen dat de hulpdiensten bekogeld worden tijdens een interventie. ‘Brandweer en politie zullen in nauwe verbinding staan met elkaar. Als het onrustig is in een bepaalde wijk, rukken we samen uit. De laatste jaren zijn er op oudejaarsnacht gemiddeld vier keer meer brandweerinterventies dan op andere nachten. Jongeren stichten op verschillende hoeken van een plein brand en lokken ons daarheen om ons vervolgens aan te vallen. Het is vorig jaar meermaals voorgevallen dat ons personeel in gevaar was’, egt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp.