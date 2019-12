De winkelketen e5-mode verdwijnt na veertig jaar uit familiehanden. Frédéric Helderweirt, eerder actief bij Brantano en FNG, neemt de keten over.

De Belgische winkelketen e5 is niet langer in familiehanden. Het echtpaar Griet Talpe en Etienne Kaesteker richtte de keten in 1979 op. De naam verwijst naar de oude benaming voor de E40. De eerste winkel, in Sint-Denijs-Westrem, lag immers vlak naast de E5. De keten koos vaak voor baanwinkels buiten het centrum.

E5 stelt vandaag 400 mensen te werk in een zeventigtal winkels in Vlaanderen en Wallonië. De keten richt zich naar eigen zeggen op veertigplussers.

De winkelketen wordt overgenomen door Feniks Holding, een pas opgericht bedrijf onder leiding van Frédéric Helderweirt. Hij wil de online verkoop van e5 versnellen. ‘Buitenlandse online fashion retailers zijn zeer offensief aanwezig op de Belgische markt. We kunnen dus niet achterblijven en moeten blijven investeren. Dat doen we door de beleving en service die klanten nu al ervaren in de winkels ook door te trekken naar onze webshop. Met persoonlijk advies kunnen we ook daar het verschil maken’, zegt Helderweirt in een persbericht.

Helderweirt werkte voorheen voor Brantano, het ter ziele gegane Boops ‘n Burps en FNG. Met dat laatste bedrijf wil het ook gaan samenwerken. E5 wil in de toekomst samenwerken met het aankoopplatform dat ook FNG bedient. ‘Hierdoor kunnen we rekenen op competitieve aankoopvoorwaarden, en kan e5 mode op een hoger niveau meedraaien’, zegt Helderweirt.

Hoeveel Feniks Holding voor de keten betaalt, werd niet bekendgemaakt. E5-mode wordt vandaag geleid door Alexander Talpe, een neef van Etienne Kaestecker. Talpe verwierf in 2017 50,1 procent van e5-mode, en leidt sindsdien ook het bedrijf.