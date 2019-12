Bemiddelaar moet brokken lijmen binnen directie VRT

De raad van bestuur van de VRT heeft bijna drie uur samengezeten om dan te beslissen geen beslissing te nemen over het mogelijke ontslag van directeur Media en Productie Peter Claes. Er wordt een externe raadgever aangesteld om 'het vertrouwen te herstellen'.

De zaak zou op die manier op de lange baan worden geschoven, en volgend jaar door een nieuwe raad van bestuur moeten worden opgevolgd. Niet iedereen in de raad van bestuur is het eens met die beslissing. De volgende vergadering van de raad van bestuur staat gepland op 20 januari.

De raad van bestuur besliste om een externe raadgever aan te stellen. Fabiaan Van Vrekhem, managing partner bij Accord Group zal in gesprek treden met alle betrokkenen met als doel 'het vertrouwen te herstellen, dit alles in het belang van de VRT'.

Ruzie

Het zat er al enkele weken bovenarms op in de directiekamers van de VRT. Een ruzie tussen ceo Paul Lembrechts en directeur Media & Productie Peter Claes,over de te volgen strategie na de nieuwe besparingsronde opgelegd door de Vlaamse regering, legde het directiecomité lam.

Lembrechts, gesteund door de overige leden van het directiecomité, sprak van een vertrouwensbreuk, wilde Claes ontslaan en vroeg, zoals dat hoort, de raad van bestuur van de VRT dat ontslag te bekrachtigen. Een formaliteit, dacht hij (wat het in de bedrijfswereld waar hij uit komt ook is), maar dat was buiten Luc Van den Brande gerekend, de voorzitter van de raad. Op zijn aansturen besloot de raad Claes (voorlopig) aan boord te houden, waarna Lembrechts Claes op non-actief zette. Het voltallige directiecomité stuurde daarop een brief naar Van den Brande. Daarin beschuldigden ze Claes van deloyaal en oncollegiaal gedrag, zelfs van intimidatie. Van den Brande besloot daarop een extra raad van bestuur samen te roepen over de kwestie, die zojuist is afgelopen, dus zonder beslissing in welke zin dan ook.