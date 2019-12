Amerikaanse miljardair dicht bij overname AS Roma

Voetbal en Amerikaanse investeerders gaan steeds meer samen. Na de Engelse Premier League lijkt nu ook de Italiaanse Serie A een favoriete prooi voor durfinvesteerders uit de VS.

De Amerikaanse miljardair Dan Friedkin, ceo van een bedrijf dat Toyota verdeelt in de VS, heeft samen met een groep investeerders interesse om de Italiaanse voetbalclub AS Roma over te nemen. Dat bevestigt de Italiaanse topclub maandag. Naar verluidt zou Friedkin zo’n 750 miljoen tot 790 miljoen euro - inclusief schulden - willen neerleggen voor een belang van 82 procent in het beursgenoteerde AS Roma.

Grote schuldenberg, oud stadion

De weinig rooskleurige financiële situatie van AS Roma is daar volgens The Financial Times niet vreemd aan. De ex-club van voormalig Rode Duivel Radja Nainggolan - die voor het laatst de Italiaanse landstitel won in 2001 - maakte vorig seizoen nog een verlies van 24 miljoen euro op een omzet van 233 miljoen euro. De totale schuld loopt op tot 221 miljoen euro.

AS Roma wisselde in 2012 voor het laatst van eigenaar. Toen kocht een groep Amerikaanse investeerders onder leiding van private equity-magnaat Thomas DiBenedetto een meerderheidsbelang in de Italiaanse voetbalclub. Co-investeerder James Pallota is sindsdien de voorzitter. Die tandem poogde de voorbije jaren vergeefs een vergunning los te krijgen bij het stadsbestuur van Rome voor de bouw van een nieuw, modern stadion. Het huidige stadio Olimpico, dat AS Roma deelt met stadsrivaal Lazio Roma, heeft vandaag nog altijd een ouderwetse sintelbaan.

VS boven, ook in Italië?

Als de overnamedeal slaagt, dan wordt het aandeel van puur Amerikaanse investeerders in het Europese voetbal - bekend als ‘soccer’ in de VS - weer wat groter. En dat niet alleen in de Premier League (onder meer Liverpool, Manchester United en Arsenal zijn daar al in Amerikaanse handen, terwijl private equity-maatschappij Silver Laker recent nog 454 miljoen euro pompte in Manchester City).

Ook in de Serie A wappert al bij drie belangrijke traditieclubs de ‘stars and stripes’. Naast AS Roma zijn dat Fiorentina (in juni voor een onbekend bedrag overgenomen door Rocco Commisso, ceo van kabelbedrijf Mediacom) en AC Milan (in Amerikaanse handen gekomen nadat het Chinese Suning een lening niet kon terugbetalen aan private equity-groep Elliot Management).

Wachten op witte rook

Belangrijk wel, de onderhandelingen lopen nog en de overnamedeal is dus nog niet rond. De aandelenkoers van AS Roma opende wel 9 procent hoger maandag. Maar naarmate witte rook uitbleef, moest de Italiaanse topclub in de namiddag een deel van die koerswinst weer afgeven. Uiteindelijk sloot het aandeel slechts 0,1 procent hoger.