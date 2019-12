Achter de schermen bij Coldplay

Als u geen zin hebt in het jaaroverzicht van de VRT, kan u afstemmen op ‘Coldplay, a head full of dreams’. Elton John is te zien op BBC.

1 HET JAAROVERZICHT

Eén 20.35-21.35 uur

De VRT-nieuwsdienst kijkt nog één keer achterom. Wat zijn de gebeurtenissen die 2019 bepaald hebben? De belofte is alvast dat er ook wat hoop in zit. Die heet Pia, is geen twee jaar oud, maar toont dat de wereld ook warm kan zijn.

2 COLDPLAY: A HEAD FULL OF DREAMS

Canvas 22.00-23.45 uur

Coldplay heeft een ongelooflijk traject afgelegd, van hun bescheiden roots tot hun status van internationale rocksterren. We kijken achter de schermen tijdens hun memorabele wereldtournee A head full of dreams.

3 ELTON JOHN: UNCENSORED

NPO 3 22.50-23.15 uur

Elton John mocht al eens ongecensureerd spreken op BBC en Eén. Nu neemt hij geen blad voor de mond op NPO 3.