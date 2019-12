Een half jaar nadat de bonobo’s hun intrek namen in hun gloednieuw verblijf in Zoo Planckendael, wijden zij hun nieuwe thuis feestelijk in. Bonobo Djanoa schonk het leven aan een flinke baby. Of de kleine bonobo een meisje of een jongen is, is nog niet geweten. Als het geslacht bekend is, zullen de verzorgers een gepaste naam zoeken met de beginletter U in de Afrikaanse taal Lingala. Vang een eerste glimp op van de schattige baby in de video hierboven.