Zowel in Europa als in de VS werden zowat alle elektrische auto’s de voorbije acht jaar (fors) duurder in aankoop. Zolang dat niet verandert, zal elektrisch rijden hier altijd een nichemarkt blijven, waarschuwt een Brits onderzoeksrapport.

De hoge aankoopprijs. Dat is volgens een nieuw Brits onderzoek het voornaamste obstakel voor de grote doorbraak van de elektrische auto in Europa en de VS. In tegenstelling tot eerdere voorspellingen ...