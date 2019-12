Mijlpaal voor Tesla: eerste wagens rollen van de band in China

De Tesla-fabriek in het Chinese Shanghai heeft de eerste vijftien wagens afgewerkt. Opvallend: de eerste auto’s van het type Tesla 3 die in de ‘Gigafactory’ gemaakt werden, gaan naar werknemers.

Tesla organiseerde een hele ceremonie in zijn ‘Gigafactory’ in Shanghai om de eerste ‘made in China’ exemplaren van de Tesla Model 3 te overhandigen aan hun nieuwe eigenaars. De eerste wagens werden allemaal gekocht door werknemers van de fabriek.

De eerste Tesla’s rollen minder dan een jaar na de opening van de ‘Gigafactory’ al van de band. Topman Elon Musk hoopt met de fabriek, die zo’n 5 miljard dollar gekost heeft, een belangrijk deel van de grootste automarkt ter wereld te kunnen innemen.

De intrede van Tesla op de Chinese markt komt er op een moment dat andere Amerikaanse bedrijven zich door de handelsoorlog genoodzaakt zien om hun productie uit China weg te halen. Tesla maakte onlangs echter bekend dat het van plan is om de prijzen in China te laten dalen, door met meer lokaal geproduceerde onderdelen te gebruiken en zo importtaksen te vermijden.